Scheidungskinder: Jetzt wollen die Väter die Hälfte der Kinderzeit

Mitte-Nationalrat Sidney Kamerzin will dies nun ändern: «Die alternierende Obhut soll gesetzlich besser verankert und mehr berücksichtigt werden.»

In neun von zehn Fällen ziehen die Väter den Kürzeren, wenn es um die Kinderbetreuung nach einer Scheidung geht.

Scheidungsväter stehen deutlich besser da als noch vor zehn Jahren. In fast allen Fällen wird das gemeinsame Sorgerecht verfügt. Es berechtigt zur Mitbestimmung bei schwierigen Fragen. Geht es aber um die Kinderbetreuung, ziehen die Väter in neun von zehn Fällen den Kürzeren. Dies zeigt eine Erhebung des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2020.

Der Widerspruch dabei: Seit 2017 kann die alternierende Obhut (die Eltern teilen sich die Betreuung abwechselnd für etwa gleich lange Zeiträume) gerichtlich durchgesetzt werden, selbst wenn es ein Elternteil nicht will. Das Bundesgericht hat dies Ende 2020 sogar zur Regel erklärt, sofern nicht gewichtige Gründe dagegen sprechen.

In der Praxis ist es aber anders: «Viele Väter wollen die geteilte Obhut, bekommen sie aber nicht», sagt Mitte-Nationalrat Sidney Kamerzin. Verantwortlich dafür seien die erstinstanzlichen Gerichte. «Die Richter sprechen mehrheitlich einem Elternteil die Obhut zu.» Die Leidtragenden seien meist die Väter. Darum sollen die rechtlichen Schrauben nochmals angezogen werden. «Die alternierende Obhut soll gesetzlich besser verankert und mehr berücksichtigt werden», sagt Kamerzin.

Mehrheit sollte für Vorstoss vorhanden sein

Sein Vorstoss wird Mitte Mai in der Rechtskommission diskutiert. Dabei darf Kamerzin auf die Unterstützung der SVP zählen, wie er sagt. Und auch die FDP und GLP, so hofft der Mitte-Politiker, werden sich für das Anliegen aussprechen. «Ich gehe davon aus, dass ich in der Rechtskommission eine Mehrheit finde.»