Wirbel um Club-Übernahme : Serena Williams und Lewis Hamilton wollen den FC Chelsea kaufen

Mit Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton und Tennisspielerin Serena Williams steigen nun auch zwei Sportstars gemeinsam ins Bieter-Rennen um den englischen Fussball-Club FC Chelsea ein.

Mit Serena Williams und Lewis Hamilton beteiligen sich nun zwei Superstars am Gebot eines Konsortiums.

Nach zuletzt einigen ruhigen Tagen kommt am Donnerstag plötzlich wieder Bewegung in den Verkaufprozess rund um den FC Chelsea – dafür gleich so richtig. Wie der britische Sender «Sky Sports» berichtet, sollen mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der 23-fachen Einzel-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams gleich zwei Sport-Superstars ins Rennen um den Club aus der Premier League eingestiegen sein.