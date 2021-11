Nach Ja zum Covid-19-Gesetz – Jetzt wollen Politikerinnen und Politiker 2G

«Ich bin heute so weit, dass ich sagen muss: 2G in gewissen Lebensbereichen müssen wir uns ernsthaft überlegen», sagt FDP-Nationalrat Matthias Jauslin.

«Ich bin heute so weit, dass ich sagen muss: 2G in gewissen Lebensbereichen müssen wir uns ernsthaft überlegen», sagt FDP-Nationalrat Matthias Jauslin. Wir kämen nur aus der Pandemie, wenn wir eine höhere Impfquote hätten. «2G könnte eine Massnahme sein, um dieses Ziel zu erreichen.» Wenn aus Eigenverantwortung Egoismus werde, funktioniere es nicht mehr. «Ich möchte die Ungeimpften dazu ermuntern, einen Beitrag an unsere Gesellschaft und das Gesundheitswesen zu leisten.»

«Schliesse keine einzige Massnahme aus»

Auch SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sagt: «Das Ja zum Gesetz ist ein Vertrauensbeweis für Alain Bersets Vorgehen im Umgang mit der Pandemie.» Um weitere Massnahmen werde die Schweiz nicht herumkommen. «Im Moment schliesse ich keine einzige Massnahme aus, die diskutiert wird, wenn sich die epidemiologische Situation verschlimmern sollte.» Er rechne damit, dass der Bundesrat in den nächsten Tagen über nationale Massnahmen diskutieren müsse. Der Bundesrat trifft sich am Mittwoch zur nächsten Sitzung.

60 Prozent wollen Massnahmen für Ungeimpfte

«Spaltung darf nicht weiter vorangetrieben werden»

In der Wintersession, die am Montag beginnt, debattiert das Parlament über die Verlängerung einzelner Bestimmungen des Covid-Gesetzes. Die SVP hat dafür einen Strauss von Anträgen eingereicht. Etwa will die Partei 2G oder 1G, Ausgangssperren für Ungeimpfte und die Zertifikatspflicht für Arbeitnehmende verbieten. «Das Ja zur Vorlage heisst keineswegs, dass die Spaltung der Gesellschaft noch weiter vorangetrieben werden darf», sagt Aeschi. Wichtig im Kampf gegen die Pandemie seien Grenzkontrollen. «Werden Leute aus dem Ausland weiterhin nicht kontrolliert, haben wir schon bald auch hier in der Schweiz eine Explosion der Omikron-Fallzahlen.»