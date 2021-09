Nach US-Grenzöffnung - Jetzt wollen Schweizer Touristen nach New York zum Christmas-Shopping

Das musst du beim US-Trip beachten

Wann soll ich buchen?

Steigen jetzt die Preise für US-Reisen?

Was brauchts zur Einreise?

Wer in den USA Ferien machen will, braucht ausser Pass und ausgefülltem ESTA-Antrag den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes. Allerdings ist noch unklar, ob das Schweizer Zertifikat gilt, oder welche Nachweise Schweizer Touristinnen und Touristen vorlegen müssen, wie Patric Arn, Leiter des Instituts für Tourismus und Freizeit an der Fachhochschule Graubünden, zu 20 Minuten sagt.

Was muss ich wegen Corona sonst noch beachten?

Die Zahl der Corona-Todesfälle ist in den letzten zwei Wochen um 30 Prozent gestiegen. «Dies zeigt, dass trotz der grossen Impfanstrengungen die Lage noch volatil ist», sagt Tourismusexperte Arn. Da in den USA die Pandemie-Massnahmen generell in der Verantwortung der einzelnen Bundesstaaten liegen, könnten die Restriktionen je nach Staat und manchmal sogar je nach Stadt ganz unterschiedlich ausfallen. In verschiedenen Destinationen gilt in der Öffentlichkeit generell noch immer eine Maskenpflicht; Restaurants sind offen, haben aber ihre Abstandregeln beibehalten.