Sängerin Britney Spears wünscht sich jetzt ein Kätzchen

Auch Jamie setzte sich dafür ein, dass seine Tochter wieder ein selbstbestimmtes Leben führen darf. Letzte Woche liess er dies in einem Schreiben an das Gericht in Los Angeles verlauten.

Britney und Sam wollen sich ein Haus kaufen

Gemeinsam mit ihrem Verlobten möchte Britney ein neues Haus kaufen. Dabei wünscht sich das Paar eine Liegenschaft, die sich näher an Hollywood – oder zumindest an Los Angeles – befindet. Dass die beiden bald aus ihrer Villa in Thousand Oaks ausziehen werden, sei ohnehin nur noch eine Frage der Zeit: An dem Grundstück würden einfach zu viele schlechte Erinnerungen an die Vormundschaft hängen, zitiert «TMZ» eine Quelle.