Steigende Energiepreise – Jetzt zahlen wir 66 Millionen Franken mehr pro Monat an Russland fürs Gas

Lebensmittel könnten in der Schweiz nun aber günstiger werden.

Der Krieg in der Ukraine bremst den Aufschwung der Schweizer Wirtschaft. Noch überwiegt aber die Erholung nach der Corona-Krise. Die Ökonomen der Credit Suisse (CS) belassen deshalb die Jahresprognose fürs Wirtschaftswachstum bei 2,5 Prozent, wie sie am Mittwochmorgen an einer Medienkonferenz sagten.