Apple-Event: So sieht das iPhone 14 aus

Das iPhone kann neu über Satelliten kommunizieren. Das iPhone kann direkt einen Notruf via einem Kommunikationssatelliten in der Erdumlaufbahn absetzen. Dazu werden die Antennen im iPhone genutzt. Und Nutzerinnen und Nutzer müssen ihr iPhone direkt auf einen Satelliten richten, um eine Verbindung herzustellen. Die Entwicklung dieser Funktion habe Jahre gedauert, sagt Apple. Die Funktion gibt es zuerst nur in den USA und in Kanada. Sie ist die ersten beiden Jahre kostenlos. Weitere Details hat Apple bisher nicht verraten.