Wetter: Am Sonntagabend ist mit Gewittern zu rechnen

Nachdem es am Montagmorgen noch zu vereinzelten Schauern kommt, soll es am Nachmittag trockner sein.

Am Montag wird es wechselhaft und vor allem am Vormittag kommt es zu vereinzelten Schauern, am Nachmittag sollte es trocken bleiben, wie MeteoNews schreibt. Im Flachland wird es wieder kühler, am frühen Morgen wird mit acht Grad und am Nachmittag mit 14 Grad gerechnet. Dabei weht ein kräftiger Wind aus dem Westen. Einzig im Tessin wird es überwiegend sonnig und es werden Temperaturen bis 21 Grad erwartet.