Konflikt : Jetzt zieht auch Grossbritannien Mitarbeiter aus Ukraine-Botschaft ab

Wegen der sich zuspitzenden Lage zwischen Russland und der Ukraine zieht auch Grossbritannien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus seiner Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ab. Als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland würden einige Beschäftigte und Angehörige aus der Botschaft zurückgerufen, teilte das Aussenministerium in London am Montagmorgen mit.