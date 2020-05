Aktualisiert 11.05.2020 11:55

Nach Tadel auf Social Media

Jetzt zieht die 😡-Polizei Corona-Bilanz

Mit deutlichen Worten und einem hÀssigen Emoji hatte die Zuger Polizei die Personen getadelt, die sich nicht an die Corona-Vorschriften hielt. Nun erklÀrt sie, warum.

von Martin Messmer

1 / 5 Die Zuger Polizei moniert, dass unter anderem beim BrĂŒggli am Zugersee zu viele Personen beisammen waren und die Abstandsregeln missachteten. Zuger Polizei Mit diesem Post auf Facebook teilte die Zuger Polizei am Montag ihre Bilanz mit. Zuger Polizei Und diesen Post setzte die Polizei am Sonntag ab. Zuger Polizei

Darum geht es Bis zu 200 jugendliche Personen haben sich in der Stadt Zug am See auf engstem Raum aufgehalten, moniert die Polizei.

Auch am See habe es viele Familien gehabt, die sich nicht an die Regeln gehalten hÀtten.

Die Zuger Polizei hat diese Personengruppen aufgelöst.

«So geht es nicht
! đŸ˜ĄÂ»: Dass die Polizei der Bevölkerung auf Social Media ein hĂ€ssiges Emoji zeigt, kommt nicht oft vor – am letzten Wochenende schon. Damit drĂŒckte die Zuger Polizei ihren Unmut darĂŒber aus, dass trotz Corona-Krise und den geltenden Covid-19-Regeln sich viele Personen am See versammelten.

Am Montag nun zog die Zuger-Polizei Bilanz in einer Medienmitteilung: «Das schöne Sommerwetter lockte am vergangenen Wochenende die Bevölkerung in Scharen ins Freie. An stark frequentierten Örtlichkeiten wurden die geltenden Vorschriften nicht eingehalten. Die Polizei musste eine Menschenansammlung auflösen und mit Lautsprecherdurchsagen auf die Regeln hinweisen», teilte sie mit.

«200 Menschen auf engstem Raum»

Bereits am Samstagnachmittag hĂ€tten Polizisten im öffentlichen Raum ein grosses Personenaufkommen festgestellt, besonders am Zuger- und am Ägerisee und in Parkanlagen hĂ€tten sich «zahlreiche Personengruppen» aufgehalten. Und auch am Samstagabend, als es zu regnen begann, «hielten sich in der Katastrophenbucht in der Stadt Zug, mehr als 200 Personen auf engstem Raum auf. Diese Menschenansammlung wurde daraufhin von der Polizei mittels GesprĂ€che aufgelöst und die Personen nach Hause geschickt. Es handelte sich dabei mehrheitlich um Jugendliche und junge Erwachsene».

Doch bereits am Sonntag gings im gleichen Stil weiter: «Unter anderem hielten sich im Seebad BrĂŒggli in der Stadt Zug mehr als 200 Personen auf, darunter viele Familien. Die Zuger Polizei forderte sie mehrmals mit Lautsprecherdurchsagen auf, sich an die Covid-Verordnung zu halten und die Abstandsregeln zu befolgen.» ZusĂ€tzlich hĂ€tten die EinsatzkrĂ€fte wiederum zahlreiche AufklĂ€rungsgesprĂ€che. «Daraufhin verliess die grosse Mehrheit der Anwesenden die Örtlichkeit und die Gruppierungen lösten sich auf.»