Drohende Entlassungen – Jetzt zittern Firmen vor dem Ende der Kurzarbeitsentschädigung

In der Corona-Krise waren Bars und Clubs geschlossen, Reisebüros warteten vergeblich auf Kunden und Kundinnen. Die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben zahlreiche Geschäfte bluten lassen. Dank Kurzarbeitsentschädigung war der Lohn der Angestellten aber gesichert.

Drohende Lücken

Erst ab Mai könnte diese Firma nach Ablauf ihrer Rahmenfrist von zwei Jahren wieder Kurzarbeit in einer neuen Rahmenfrist beantragen. Dann wieder für zwölf Monate innerhalb von zwei Jahren.

Knapp 8000 Firmen beziehen noch Kurzarbeitsgeld

Für die betroffenen Firmen wären diese Lücken ein «herber Schlag», wie ein Sprecher von Knecht Reisen zu 20 Minuten sagt. Zwar sind das nur noch wenige Unternehmen, so waren es im Oktober laut ZKB-Chefökonom Schweiz David Marmet weniger als 8000 Betriebe, die aufs Kurzarbeitsgeld zurückgriffen. Und seither dürften es noch weniger geworden sein.

Doch 60 Prozent der Bars und Clubs in Zürich haben aktuell Angestellte in Kurzarbeit, wie eine Umfrage unter den Mitgliedern der Bar & Club Kommission Zürich ergab. Laut Alexander Bücheli, Sprecher des Branchenverbands, hatten die meisten Firmen während der ganzen Dauer der Pandemie Angestellte in Kurzarbeit, «weil für unsere Branche nie Normalbetrieb war».