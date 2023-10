Russischer Beamter will russisches Reich wiederherstellen

Balitski ist der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eingesetzte Gouverneur der russisch kontrollierten Region Saporischschja in der Ukraine. Er argumentierte, das Russische Reich habe mit der Revolution von 1917 seinen «Halt» und «eine grosse Zahl von Menschen» verloren. Das gesamte Baltikum sei eindeutig Teil Russlands. Er wies auf die russischsprachige Bevölkerung in diesen Ländern hin und bezeichnete sie als «stimmlose, zitternde Tiere». Das Russische Reich existierte von 1721 bis 1917 und umfasste ein riesiges Territorium.

Jewgeni Balitski rief bereits zuvor öffentlich dazu auf, in die baltischen Staaten einzumarschieren. Es gab zudem bereits mehrere Äusserungen von Kreml-Propagandisten zur Wiederherstellung des russischen Imperiums. So gab Sergej Mardan am ersten Jahrestag der sogenannten Annexion der ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson an, der neue Feiertag signalisiere den Beginn der Wiederherstellung eines russischen Imperiums.