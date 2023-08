Jewgeni Prigoschin: Vom Koch zum Söldnerboss

In den 1990er begann er mit einem Hotdog-Stand in St. Petersburg – bald knüpfte er Kontakte zur russischen Elite. Prigoschins schwimmendes Restaurant wurde sogar Putins Lieblingsrestaurant.

Ein privates Embraer-Legacy-Flugzeug mit zehn Menschen an Bord stürzte am Mittwochabend in der russischen Region Twer ab – mit an Bord soll der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, gesessen haben. Nach Angaben der russischen Staatsmedien ist die Maschine auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg gewesen, als sie in der Nähe des Dorfes Kuzhenkino abstürzte.