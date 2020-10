In Nizza ist es am Donnerstagmorgen zu einer Messerattacke gekommen. Mindestens drei Personen wurden beim Angriff getötet und mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Tatmotiv aus.

Am Donnerstagmorgen hat ein mutmasslicher Jihadist in einer Kirche in Nizza mehrere Personen angegriffen. Eine 70-jährige Frau wurde geköpft und ein Mann am Hals verletzt.

Messerattacke in Nizza