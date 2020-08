Seit 2018 verschollen

Jihadistin aus Nidau konnte aus Gefangenenlager in Syrien fliehen

Sie reiste 2014 nach Syrien, um sich dem IS anzuschliessen, dann landete sie in einem Gefangenencamp der Syrian Democratic Forces. Jetzt führt eine neue Spur nach Idlib.

Eine heute 26-jährige radikalisierte Frau aus Nidau BE soll aus einem Lager der Syrian Democratic Forces (SDF) geflohen sein. Laut einer Recherche der Sendung «10 vor 10» sass die Frau im Camp von a l - Hol in Nordsyrien , nachdem sie 2018 von den SDF inhaftiert w o rde n war . Doch inzwischen führt ihre Spur in die syrische Provinz Idlib an der syrisch-türkischen Grenze . Dort soll sie sich niedergelassen und eine Familie gegründet haben.