Jil Teichmann verliert gegen Weltnummer 1 Iga Swiatek

Bald gehts los mit Wimbledon. Sicher dabei im Hauptfeld ist nun auch Tennis-Ikone Venus Williams. Wie der All England Club am Mittwoch mitteilte, erhält die fünffache Turniersiegerin für das Rasen-Highlight (ab 3. Juli) eine Wildcard. Die 43-jährige US-Amerikanerin musste in diesem Jahr verletzungsbedingt mehrere Monate lang pausieren, ehe sie zuletzt in s'Hertogenbosch ihr Comeback gegen die 17-jährige Schweizerin Céline Naef gab und verlor. Beim Turnier in Birmingham sorgte die aktuelle Weltnummer 697 dann gegen die Italienerin Camila Giorgi (WTA 48) für Furore als sie als erst sechste Spielerin mit mindestens 43 Jahren ein Einzelspiel auf der WTA-Tour gewann. (flo)