First Lady Jill Biden ist auf dem Cover der Vogue

Nach Hillary Clinton und Michelle Obama zieht nun – ganz in Demokratinnen-Manier – auch Jill Biden nach und ziert als First Lady das Cover der August-Ausgabe der US-« Vogue » , die diese Woche veröffentlicht wurde. Damit schafft Jill Bide n n ach nicht einmal sechs Monaten, die ihr Ehemann im Amt ist, wovon Melania Trump während der Amtszeit ihres Gatten nur träumen konnte. Vogue-Chefin Anna Wintour entschied sich letzten Endes dagegen, das polarisierende Ex-Model auf der Titelseite zu zeigen.

Working First Lady

Star-Fotografin Annie Leibovitz stand für das Cover-Shoot und die Bilder für die Titel-Story hinter der Kamera. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie einen Einblick in weitere Aufnahmen. Jill Biden zeigt sich mit Ehemann Joe – und am Schreibtisch, mit Stift im Mund und vor ihrem Computer. Die Frau mit dem Doktortitel in Erziehungswissenschaften unterrichtet seit Jahren Englisch am Community College.