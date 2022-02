Jimi Blue gibt zu, Yeliz und Tochter Snow keinen Unterhalt zu zahlen

Umso mehr überraschte, was die junge Mutter auf Instagram am Sonntag preisgab: «Ich habe das alleinige Sorgerecht.» Als ein Fan während der Fragerunde nachhakt, ob Jimi Blue Unterhalt zahlt, antwortet sie mit: «Aktuell übernehme ich alles selbst.»

Angesprochen auf den Sachverhalt stellt der 30-Jährige nun gegenüber der « Bild » klar: «Wir haben derzeit keine festen Zahlungen vereinbart, mal zahlt Yeliz, mal zahle ich. Das war bisher nicht nötig, denn es gleicht sich in etwa aus.» Dass diese Methode offenbar funktioniert, zeigten die beiden erst kürzlich. Jimi Blue ist gerade erst mit Yeliz nach Thailand gereist, um auf Snowie aufzupassen, während sie an den Dreharbeiten der RTL2-Show «Kampf der Reality Stars» teilnahm. Trotzdem: «Über kurz oder lang werden wir da aber bestimmt eine fixe Vereinbarung treffen.»

Wegen Finanzen in den Schlagzeilen

Der Schauspieler sorgte in der Vergangenheit des Öfteren mit finanziellen Unstimmigkeiten für Schlagzeilen. So wurde Jimi direkt in der ersten Folge der eigenen Reality-Show «Die Ochsenknechts» wegen Steuerflucht von der Polizei gesucht. Davor wurde bereits im September 2020 über fünf Verfahren wegen Zwangsvollstreckungsangelegenheiten gegen ihn berichtet. Gemäss der deutschen Boulevardzeitung lagen damals insgesamt Forderungen in Höhe von mehr als 200’000 Franken gegen ihn vor.