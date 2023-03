Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler haben sich verlobt

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler haben den nächsten Schritt gewagt. Nach Spekulationen um ihre Verlobung wird dies nun in der Reality-TV-Show der Familie thematisiert.

1 / 4 Sie haben sich verlobt: Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler. IMAGO/Future Image Die beiden sind seit April 2022 offiziell ein Paar. IMAGO/Eventpress In Zukunft wollen sie gemeinsam ihr Ding durchziehen, nachdem es Kritik aus Jimis Familie hagelte. IMAGO/Eventpress

Darum gehts Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler wollen vor den Traualtar treten.

Nach Gerüchten soll die Verlobung in ihrer Reality-Serie «Diese Ochsenknechts» thematisiert werden.

Doch derzeit scheint der Haussegen bei der Familie schief zu hängen.

Die Gerüchte um eine Verlobung von Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler halten sich schon länger. Denn immer wieder funkelte in der Instagram-Story der 31-Jährigen ein verdächtiger Ring an ihrem Finger. Nun herrscht Klarheit: Der Schauspieler hat laut «Bild» wirklich um die Hand der Rennfahrerin angehalten. Der romantische Moment soll am Ende der fünften Folge ihrer Reality-Serie «Diese Ochsenknechts» demnach zum Thema werden.

Erst im April 2022 machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Seither waren sie immer wieder gemeinsam auf roten Teppichen zu sehen – so beehrten sie im Oktober auch die Halloween-Party Season of the Witch im Zürcher Kaufleuten. Kurz vor dem Event sprach Ochsenknecht-Oberhaupt Natascha mit 20 Minuten über die Liebe ihres Sohnes: «Ich freue mich, wenn mein Sohn glücklich ist. Das ist er momentan und das ist für mich als Mutter mit Abstand das Wichtigste!»

Hängt der Haussegen bei den Ochsenknechts schief?

Doch wer die Show der Familie verfolgt, weiss, dass es derzeit nicht ganz friedlich zu- und hergeht. Denn in den aktuellen Folgen halten sich vor allem Mama Natascha und Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) mit ihrer Meinung über Jimi Blue und dessen Verlobte nicht zurück. «Jimi vernachlässigt zurzeit alles, auch beruflich», sagt die 58-Jährige. Cheyenne findet sogar: «Jimi hat sich sehr verändert, das weiss er auch selbst.»

Aussagen, gegen die sich der «Wilde Kerle»-Star kürzlich im Interview mit «Bild» zur Wehr gesetzt hat. «Meine Mutter und meine Schwester haben natürlich ihre Meinung und äussern diese auch gerne öffentlich, was nicht ganz nach meinem Interesse ist. Ich möchte jetzt einfach mehr meine eigenen Pläne verfolgen», meinte Jimi. So prallte auch die Kritik ab, er würde sich zu sehr mit seiner Beziehung beschäftigen: «All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen. Wir beide gegen den Rest der Welt. Was andere über uns sagen, ist mir eigentlich egal.»