Während Yeliz Koc Wehen verspürt gibt Jimi Blue Ochsenknecht offiziell die Trennung bekannt

Darum gehts Im Juli kamen die ersten Trennungsgerüchte auf. Nun gibt Jimi Blue Ochsenknecht bekannt, dass er sich von Yeliz Koc getrennt hat.

Die beiden erwarten in sieben Wochen ein Mädchen – es könnte jedoch schon früher soweit sein.

Yeliz ist am Freitag gestürzt, woraufhin bei ihr Wehen einsetzten.

Nach Jimis Trennungs-Statement wetterte sie auf Instagram gegen ihren Ex und nannte ihn «unverantwortlich».

Eigentlich bräuchte die hochschwangere Yeliz Koc (27) gerade besonders viel Ruhe. Sie ist am Freitag im Badezimmer gestürzt, kurz darauf setzten sieben Wochen zu früh die Wehen ein. Und nun der nächste Schock: Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (29) hat alle gemeinsamen Paarbilder von seinem Instagram-Profil gelöscht und am Mittwoch offiziell die Trennung verkündet.

«Auch wenn ich alles versucht habe, habe ich mich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen», so der Schauspieler und Sänger in seiner Instagram-Story. Einen klaren Grund für das Aus nennt Jimi Blue nicht. Er verrät nur so viel: «Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit.»

Weiter tönt er den unglücklichen Trennungszeitpunkt an: «Ich wünschte mir, es wäre anders. Vor allem in der jetzigen Situation, aber schlussendlich gab es für uns einfach keine andere Möglichkeit mehr.» Abschliessend meint er: «Bevor jetzt wieder geurteilt wird, möchte ich sagen, dass Yeliz eine super Mutter wird und ich werde mein Bestes geben, ein guter Vater zu sein.»

Yeliz findet Jimi Blue «unverantwortlich»

Weniger versöhnliche Worte schlägt Yeliz in ihrer Instagram-Story an. «Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja: Ich halte nie meinen Mund», so der Reality-TV-Star zu Beginn des Statements.

Dann holt sie zum Schlag aus: «Aber aktuell habe ich genug Stress und Sorge um meine Kleine und ich finde es unverantwortlich, genau in dieser Situation noch mehr Salz in die Wunde zu werfen – ohne Respekt für die Gesundheit der eigenen Tochter.» Weiter postet die ehemalige «Der Bachelor»-Kandidatin ein Zitat, das lautet: «Nur wer in schlechten Zeiten bei dir bleibt, hat die guten mit dir verdient.»

«Es kann jeden Tag so weit sein!»

Die Schwangerschaft war für Yeliz alles andere als leicht. So litt sie etwa unter Hyperemesis gravidarum, einer starken Form von Schwangerschaftsübelkeit und musste im Juni den Tod ihres besten Freundes verkraften. Erst am Freitag musste sie zudem ins Spital, nachdem sie beim Aussteigen aus der Badewanne ausgerutscht war und sich am Steissbein verletzt hatte.

Das Baby blieb zwar unversehrt, doch während einer Untersuchung am Montag setzten bei ihr sieben Wochen zu früh die Wehen ein. Der Arzt stellte dabei fest, dass Yeliz’ Muttermund leicht geöffnet ist und die werdende Mutter musste erneut ins Spital. Mittlerweile ist sie wieder zuhause, muss sich jedoch schonen, denn: «Es kann jeden Tag so weit sein!», wie sie in ihrer Insta-Story verkündet.

Bereits im Juli kamen die ersten Trennungsgerüchte über sie und Jimi Blue auf. So hat sie damals alle gemeinsamen Bilder gelöscht – bis auf eines, das bis heute noch auf ihrem Profil zu finden ist. Darauf küsst er unter Wasser ihren Babybauch.