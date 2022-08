Brasilien: Jiu-Jitsu-Legende Leandro Lo (33) wird bei Streit von Polizist erschossen

Der tödliche Streit ereignete sich in der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo.

Jiu-Jitsu-Kämpfer Leandro Lo (33) wurde Berichten zufolge am Sonntag bei einem Konzert in São Paulo von einem Schuss tödlich verletzt. Der Anwalt des Brasilianers bestätigte laut einem Bericht von « MMA Fighting », dass sein Mandant verstorben sei, nachdem er im Spital für hirntot erklärt worden war.

Der tödliche Vorfall ereignete sich während einer Konfrontation zwischen Lo und dem Polizeibeamten Henrique Otávio Oliveira Velozo, so der Bericht weiter. Zeuginnen und Zeugen sagten aus, dass Velozo eine Flasche von Los Tisch nahm und der Kämpfer anschliessend den Polizisten zu Boden warf und ihn festhielt, so «MMA Fighting» unter Berufung auf einen Polizeibericht. Nachdem die beiden getrennt wurden, soll Velozo eine Waffe gezogen und einen Schuss in die Stirn von Lo abgegeben haben.