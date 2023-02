Diese Stars verzichten komplett auf Alkohol

Der schönen Haut zuliebe: Sängerin Jennifer Lopez rührt keinen Alkohol an.

Für viele Menschen gehört Alkohol zu einer guten Party dazu. Die Reichen und Schönen Hollywoods sind da nicht anders. Aber nicht alle setzen auf Wein, Cüpli und Co: Viele Promis verzichten ganz bewusst auf den Alkoholkonsum. Während einige harmlose Gründe für ihre Nüchternheit haben, kämpften andere in der Vergangenheit mit einer Sucht.

Anne Hathaway (40)

Im Januar 2019 gab die Schauspielerin bekannt, für die nächsten 18 Jahre auf Alkohol verzichten zu wollen. «Wenn man älter wird, wird der Kater wirklich schlimm», so Hathaway in einem Interview mit «Harper’s Bazaar». Sie wolle auch ihren Kindern Jack (3) und Jonathan (6) ein Vorbild sein.

Blake Lively (35)

Im Gegensatz zu ihrem IT-Girl-Partyleben in der Serie «Gossip Girl» ist ihr Privatleben komplett anders, wie die Schauspielerin einst in einem Interview verriet. Sie trinke keinen Alkohol und habe auch nie das Bedürfnis gehabt, Drogen auszuprobieren.

Bradley Cooper (48)

Brad Pitt (59)

Seit der Trennung von Angelina Jolie lebt der Hollywood-Star abstinent – obwohl er ein eigenes Weingut besitzt. «Ich liebe Wein, aber ich habe mich einfach zugrunde gerichtet», sagt er in einem Interview mit «GQ». Alternativ greife er gerne zu Cranberry-Saft mit Mineralwasser.

Colin Farrell (46)

18 Jahre lang war der Hollywood-Star süchtig nach Alkohol. Seit 2006 ist er trocken. Erst kürzlich machte «The Times» publik, was und wie viel der Schauspieler einst innerhalb einer Woche konsumiert hatte: 20 Ecstasy-Tabletten, vier Gramm Kokain, sechs Gramm Speed, 14 Gramm Hasch, drei Flaschen Jack Daniels, zwölf Flaschen Rotwein und täglich 40 Zigaretten.

Gerard Butler (53)

Im Alter von gerade einmal 16 Jahren begann Butler, seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Irgendwann war er sogar so weit, dass es ihm egal gewesen wäre, wenn er im Schlaf gestorben wäre. In seinen frühen Zwanzigern wurde er wegen seines Alkoholkonsums aus einer Anwaltskanzlei, in der er als Praktikant arbeitete, entlassen. Heute ist der Schauspieler seit über 20 Jahren nüchtern.