Grüner Diamant am Finger : JLo und Ben Affleck sind verlobt

18 Jahre nach der Trennung versuchen es Jennifer Lopez und Ben Affleck noch einmal: Das Paar hat sich seine Verlobung bekannt gegeben.

18 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung haben sich die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck erneut verlobt. Die 52-jährige Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte in ihrem Newsletter «On The JLo» ein Video von sich, in dem sie einen blassgrünen Diamantring bewundert. Ihre Sprecher bestätigten dem «People»-Magazin die Verlobung.