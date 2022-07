Verliebt, verlobt, …: JLo und Ben Affleck haben in Las Vegas geheiratet

Erst im April hatte die Sängerin und Schauspielerin in ihrem »On the JLo«-Newsletter mitgeteilt, dass die beiden sich verlobt hätten.

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben laut einem US-Klatschportal am 16. Juli 2022 in Las Vegas geheiratet.

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben geheiratet - das schreibt das US-Klatschportal TMZ. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, hat das Promipaar eine Heiratslizenz in Clark County in Las Vegas im US-Staat Nevada erhalten. Die Dokumente sollen auf den 16. Juli ausgestellt sein, so TMZ. Auf den Papieren sind die legalen Namen des US-Schauspielers und der Sängerin aufgeführt: Benjamin Geza Affleck und Jennifer Lynn Lopez. Der neue Name der Braut sei nunmehr Jennifer Affleck.