Job-Abbau trotz Fachkräftemangel – wie passt das zusammen?

Laut der IT-Branche gibt es in der Schweiz einen grossen Fachkräftemangel. Google baut in Zürich trotzdem 250 Stellen ab. Auch andere Firmen kündigten dieses Jahr Massenentlassungen an.

So ist jeder zehnte Büro-Job in der Schweiz gefährdet, wie eine neue Studie zeigt.

Viele Menschen haben ihren Job durch Massenentlassungen verloren , obwohl es den meisten Unternehmen in der Schweiz finanziell gut geht. Trotzdem beklagen diese einen Mangel an Fachkräften , gleichzeitig setzen sie aber auf Automatisierung und künstliche Intelligenz und rationalisieren so Tausende Jobs weg.

Die Automatisierung führt laut einer neuen Studie zu einem Job-Abbau in Schweizer Firmen. Am stärksten betroffen sind Angestellte im Finanzwesen, der Informatik und im Backoffice. Mehr dazu in diesem Artikel .

Gibt es wirklich mehr Massenentlassungen als normal?

Die Entlassungen in den letzten Monaten seien nicht repräsentativ und der Schweizer Arbeitsmarkt nach wie vor in guter Verfassung, sagt Salvi. Indikatoren wie die Arbeitslosenquote, die Anzahl offener Stellen und die Erwerbsquote seien gut. In einigen Branchen seien die Aussichten zwar eingetrübt, etwa in der exportorientierten Industrie. Doch das habe weniger mit dem technologischen Wandel zu tun, sondern vielmehr mit der konjunkturellen Schwäche Deutschlands, das für die Schweiz der wichtigste Exportmarkt sei.