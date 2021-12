235’185 Stellen – Noch nie hatte es Ende Dezember so viele freie Jobs

In der Schweiz gibt es zurzeit so viele freie Stellen wie noch nie.

Für Dezember aussergewöhnlich: «In der Vergangenheit ging die Anzahl offener Jobs in diesem Monat jeweils etwas zurück», sagt Projektleiterin Carole Kläy. Besonders viele offene Stellen gibt es zurzeit in den Branchen, die stark unter den Corona-Massnahmen gelitten haben.

So gibt es etwa in der Gastronomie und Hotellerie 10’150 offene Jobs. Das sind 484 mehr Stellen als noch 2020. In der Tourismusbranche sind 849 Jobs offen. Damit sind 133 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als im Dezember 2020: Damals waren es nur 365.

Zu den meistgesuchten Jobs gehören zudem Elektromonteure mit 5047 sowie Software-Entwickelnde mit 4332 und Verkaufsberatende mit 3346 offenen Stellen. In welchen Berufsfeldern es die meisten offenen Stellen gibt, erfährst du in der Bildergalerie oben.

Viele Arbeitnehmende haben sich umorientiert

Dass so viele Stellen frei sind, habe mit der Pandemie zu tun. So hatten Arbeitnehmende viel Zeit, sich über ihre berufliche Situation Gedanken zu machen. «Gerade in Branchen wie der Gastronomie haben sich einige umorientiert während des Shutdowns», so Kläy. Auch kommen weniger ausländische Arbeitnehmende in die Schweiz.