Podcast «Niemols Nie»: «Jodeln ist ganz anders, als man denkt»

Anja musste in der letzten Folge mit Witzen auf die Bühne, nun hat sies Stefan heimgezahlt und ihn zum Jodeln geschickt. Natürlich auch weils Schweizer Kulturgut ist – klar. Stefan besuchte also den Jodelclub Wülflingen und gab sein Bestes. Wenn du jetzt auch noch nicht genau weisst, wie Jodeln funktioniert und du wissen willst, wie gut Stefan jodelt, dann gönn dir die Folge – lohnt sich, versprochen. In dem Sinne: «Jutz mal eis!»