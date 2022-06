Oldenburg (D) : Joe (8) wird nach acht Tagen lebend in einem Gully gefunden

Der seit dem 17. Juni vermisste Bub ist nach acht Tagen von einem Spaziergänger entdeckt worden. Der Achtjährige war in einen Kanal gefallen.

1 / 4 Der achtjährige Joe lebt. Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt Ein Spaziergänger habe am frühen Morgen Geräusche unter einem Kanaldeckel vernommen und sofort Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert. (Symbolbild) Pixabay Weshalb Joe in den Kanal geraten ist, wird nun ermittelt. Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt

Der seit acht Tagen vermisste Joe (8) ist in Oldenburg, im deutschen Bundesland Niedersachsen, lebend aufgefunden worden. Die Polizei teilte am Samstag mit, ein Spaziergänger habe am frühen Morgen Geräusche unter einem Kanaldeckel vernommen und sofort Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste alarmiert. Der Bub sei äusserlich unverletzt, er sei in ein Spital gebracht worden. Er sei lediglich unterkühlt, sagte eine Polizeisprecherin zur Nachrichtenagentur AFP.



Laut «Bild» sagte ein Polizeisprecher, dass der Fundort nur 300 Meter von Joes Wohnort entfernt liegt. «Der achtjährige Joe lebt!», jubelte die Polizei auf Twitter am Samstagmorgen.

Polizei richtete eine Mordkommission ein

Wie der Achtjährige in den Kanal geriet, werde nun ermittelt, teilte die Polizei weiter mit. Der Gully befindet sich in einer Strasse im selben Stadtviertel wie das Elternhaus des Buben, in Donnerschwee. Zunächst untersuchte die Spurensicherung am Samstag den Kanalschacht.

Der geistig behinderte Bub war seit dem 17. Juni vermisst worden. Nach ihm wurde auch mit Spürhunden, Drohnen und Helikoptern gesucht. Die Polizei bat auch die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gegend, bei der Suche zu helfen und in ihnen bekannten Verstecken nachzusehen – sie war zunächst davon ausgegangen, dass Joe die Suche nach ihm als ein Spiel missverstehen könnte.



Am Donnerstag richteten die Ermittler eine Mordkommission ein, weil sie ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausschlossen.

