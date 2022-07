US-Präsident : Rebound-Effekt? Biden erneut positiv auf Coronavirus getestet

US-Präsident Joe Biden ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe sich ein weiteres Mal in Isolation begeben, obwohl er sich «weiterhin ziemlich gut fühlt», teilte sein Arzt Kevin O’Connor in einer Erklärung des Weissen Hauses am Samstag in Washington mit.