Versöhnliche Geste : Joe Biden hängt sich Donald Trump an den Weihnachtsbaum

US-Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump sind sich spinnefeind. Zur Weihnachtszeit wird das Kriegsbeil im Weissen Haus begraben. Zumindest symbolisch.

Donald Trump und die ehemalige First Lady Melanie ziehen wieder ins Weisse Haus ein. Zumindest auf einem eingerahmten Foto am Weihnachtsbaum der Bidens.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat es zurück ins Weisse Haus geschafft - zumindest in Form eines Fotos, das eingerahmt am Weihnachtsbaum von Joe und Jill Biden hängt, wie verschiedene US-Medien berichten. Sie werten das als Versöhnungsgeste zur Weihnachtszeit.



Das Foto von Donald Trump und seiner Frau Melania hängt am Baum im State Dining Room, zusammen mit Schnappschüssen der Obamas, der Familien der beiden Präsidenten Bush, der Reagans und der Carters. Auch die Demokraten Bill und Hillary Clinton haben einen Platz am Weihnachtsbaum des Präsidenten. Weitere Fotos ehemaliger Präsidentenfamilien, darunter auch die Trumps, schmücken einen Flur. An einer anderen Wand hängen gerahmte Weihnachtsgrüsse von Biden, Obama und Trump.