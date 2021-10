Nach landesweiten Demonstrationen : Joe Biden hebt Überweisungsverbot für Abtreibungen in den USA auf

Amerikanische Kliniken für Familienplanung dürfen künftig wieder schwangere Frauen an Ärzte überweisen, die Abtreibungen vornehmen. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hob am Montag ein entsprechendes Verbot aus der Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump auf. Das Gesundheitsministerium teilte mit, das Programm mit dem Namen Titel X werde wieder so arbeiten wie unter US-Präsident Barack Obama.