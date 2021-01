Pandemie, Klima, Migration : Joe Biden kehrt mit Amtsantritt Donald Trumps Politik um

In seinen ersten Stunden als neuer US-Präsident setzt Joe Biden dazu an, vier Jahre Politik unter Donald Trump rückgängig zu machen. Er stoppt den Austritt aus der WHO und führt die USA zum Klimaabkommen zurück.

Der neue US-Präsident Joe Biden verliert keine Zeit: In seinen ersten Stunden im Amt unterzeichnete er wie erwartet mehrere Exekutivanordnungen, um Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig zu machen. Unter anderem verfügte er am Mittwoch den Wiedereintritt der Vereinigten Staaten in das Pariser Klimaschutzabkommen. Ausserdem unterzeichnete er einen Erlass zur Rückkehr der USA in die Weltgesundheitsorganisation sowie den Stopp des Baus der Grenzmauer zu Mexiko, wie Berater des Staatsoberhaupts der Nachrichtenagentur AP bestätigten. Ebenfalls hob er den Einreisestopp für Besucher aus mehreren muslimisch geprägten Ländern auf.

Insgesamt gab Biden mehr als ein Dutzend Dekrete heraus. Darunter etwa auch eins zur Corona-Maskenpflicht und Sicherheitsabständen in allen Bundesgebäuden. Einige der Exekutivanordnungen kehrten ganz unverblümt die Politik von Ex-Präsident Donald Trump um – ein Beispiel dafür ist das Einreiseverbot für Menschen aus einigen überwiegend muslimischen Ländern, das Kritiker als rassistisch verurteilt hatten. Trump hatte die USA auch aus dem Klimaschutzabkommen austreten lassen, das die globalen Emissionen senken soll.

Weitere Massnahmen erwartet

Als Biden unter anderem das Dekret zum Tragen von Masken in Bundesgebäuden unterzeichnete, sagte er: «Es gibt keine bessere Zeit anzufangen als heute.» In der Corona-Pandemie ordnete Biden neben der Maskenpflicht auch Sicherheitsabstände in allen Bundesgebäuden, im Bereich von Liegenschaften des Bundes sowie bei dessen Angestellten und Vertragspartnern an. Die US-Bürger will er – wie vorab angekündigt – auf 100 Tage Maskentragen einschwören. Zugleich will er die Impfkampagne des Landes so weit vorantreiben, dass in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Impfdosen verabreicht werden sollen.

Dutzende weitere Massnahmen werden für die zehn Tage nach der Amtseinführung erwartet. Biden plant, in den kommenden Tagen sämtliche Dekrete und Vorschriften Trumps zu überprüfen, die die Umwelt schädigen oder das Gesundheitswesen negativ beeinflussen könnten.

Nicht bloss von Signalwirkung ist auch die Rückkehr zur Weltgesundheitsorganisation. Als Vertreter einer US-Delegation soll in dem Zusammenhang bereits am Donnerstag der Top-Virologe Anthony Fauci vor der WHO sprechen.

Bei den ersten Massnahmen des Präsidenten ausgespart bleibt allerdings das Thema Iran: Einen Wiedereintritt in das Internationale Atomabkommen, das den Iran an einer nuklearen Bewaffnung hindern soll, wird Biden vorerst nicht verkünden. Die Vorgängerregierung hatte das Abkommen von 2015 einseitig aufgekündigt.