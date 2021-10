Trotzdem «historisch» : Joe Biden kürzt Sozial- und Klimapaket von 3 auf 1.75 Billionen Dollar

US-Präsident Joe Biden hat öffentlich für seine Pläne für Investitionen in Soziales und Klimaschutz geworben. Das Programm ist allerdings stark reduziert worden.

US-Präsident Joe Biden hat sein nach parteiinternem Widerstand um die Hälfte gekürztes Sozial- und Klimapaket als «historisch» gerühmt. Bei den geplanten Massnahmen im Umfang von 1.75 Billionen Dollar (1.6 Billionen Franken) handele es sich um «historische Investitionen» in das Land und seine Bürger, sagte Biden am Donnerstag im Weissen Haus.

USA könnte ohne Investitionen «der Rang abgelaufen werden»

Biden räumte ein, dass die Pläne nicht so weit gehen wie von ihm und vielen in seiner Demokratischen Partei gewollt. «Niemand hat alles bekommen, was er wollte, auch ich nicht», sagte der Präsident. «Aber so sind Kompromisse.»