Neue Umweltpolitik im Weissen Haus : Joe Biden lädt Wladimir Putin und Xi Jinping zu Online-Klimagipfel ein

US-Präsident Joe Biden hat den Klimaschutz zur Priorität erklärt. Mit einem Online-Gipfel will er den internationalen Druck erhöhen, im «Klima-Notstand» zu handeln.

US-Präsident Joe Biden will die Anstrengungen für den Klimaschutz vorantreiben und hat zu einem Online-Gipfeltreffen auch die Präsidenten aus Russland und China eingeladen. Das Weisse Haus teilte mit, Biden habe für die Online-Veranstaltung am 22. und 23. April Einladungen an insgesamt 40 internationale Spitzenpolitiker ausgesprochen. Darunter sind neben Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Veranstaltung soll live im Internet übertragen werden.