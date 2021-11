Weltwirtschaftsforum 2022 – Joe Biden reist nicht ans WEF nach Davos

Das kommende Weltwirtschaftsforum in Davos hat eine prominente Absage erhalten: US-Präsident Joe Biden wird laut US-Medien nicht daran teilnehmen. Unter anderem berichtet Bloomberg.com, dass Biden stattdessen Regierungsbeamte in die Schweiz schicken werde. So wurde es auch in den vergangenen Jahren gehandhabt, wenn ein US-Präsident dem WEF fernblieb.