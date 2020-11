Personalentscheide : Joe Biden setzt bei Kommunikation komplett auf Frauenpower

«Ich bin stolz, ein Kommunikationsteam zu präsentieren, in dem nur Frauen vertreten sind», sagte der gewählte US-Präsident Joe Biden.

«Direkt und wahrheitsgemäss mit den Menschen in Amerika zu kommunizieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Präsidenten»: Der gewählte US-Präsident Joe Biden. (Archivbild)

Der gewählte US-Präsident Joe Biden setzt für die Kommunikation des Weissen Hauses auf ein Team erfahrener Frauen. «Direkt und wahrheitsgemäss mit den Menschen in Amerika zu kommunizieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Präsidenten», erklärte Biden am Sonntagabend. Die prominente Rolle der Regierungssprecherin geht demnach an Jen Psaki.