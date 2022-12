Zeremonie im Weissen Haus : Joe Biden setzt Gesetz zum Schutz der Homo-Ehe in Kraft

Getty Images via AFP/Drew Angerer

Das Gesetz mit dem Namen «Respect for Marriage Act» ist in Kraft: Die geladenen Gäste feiern vor dem Weissen Haus. (13. Dezember 2022)

Durch die Unterschrift von US-Präsident Joe Biden tritt es nun in Kraft.

US-Präsident Joe Biden hat mit seiner Unterschrift ein Gesetz zum Schutz der Homo-Ehe in Kraft gesetzt. «Heute ist ein guter Tag», sagte Biden bei einer Zeremonie auf dem Südrasen des Weissen Hauses vor zahlreichen geladenen Gästen. «Heute unternimmt Amerika einen äusserst wichtigen Schritt hin zu Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit, nicht nur für einige, sondern für alle.»

Die USA würden durch das Gesetz zunehmend zu einer Nation, in der «Anstand, Würde und Liebe anerkannt, geehrt und geschützt werden», sagte der US-Demokrat weiter, bevor er seine Unterschrift unter das Gesetz mit dem Namen «Respect for Marriage Act»- etwa: Gesetz für den Respekt der Ehe – setzte. An der Zeremonie nahmen neben zahlreichen Politikern auch Vertreter der LGBTQ-Gemeinschaft teil. Für Musik sorgten unter anderem Cyndi Lauper und Sam Smith.