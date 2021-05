«Mein Körper ist müde» - Joe Biden soll Joe Exotic aus «Tiger King» wegen Krebs begnadigen

Joseph Allen Maldonado-Passage aus der Netflix-Dokumentation «Tiger King» könnte an Prostatakrebs leiden.

Joseph Allen Maldonado-Passage, besser bekannt als Joe Exotic aus der Netflix-Dokumentation «Tiger King», könnte an Prostatakrebs leiden. Darauf deute ein Bluttest hin, den er im Gefängnis Federal Medical Center in der US-Stadt Fort Worth gemacht habe, schreibt Exotic auf Facebook. «Mein Körper ist müde, ich habe sehr viel Gewicht verloren, die Wunden am Mund sind ausser Kontrolle und ich erbreche mehr, als ich esse».