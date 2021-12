USA : Joe Biden stellt Corona-Strategie für den Winter vor

«Wir müssen bereit sein» – mit verschärften Einreiseregeln, mehr Impfungen und mehr kostenlosen Heimtests will US-Präsident Joe Biden in den Wintermonaten dem Coronavirus und der Omikron-Variante entgegentreten.

1 / 4 Der US-Präsident hofft, auch die Impfquote steigern zu können: Joe Biden sprach bei der US-Gesunheitsforschungsbehörde über den Corona-Winter. (2. Dezember 2021) AFP Eine der neuen Massnahmen betrifft Reisende in die USA. AFP Tests von Einreisenden dürften nicht älter als ein Tag sein. AFP

Darum gehts Reisende in die USA müssen künftig einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als ein Tag ist.

Diese und andere Massnahmen hat Joe Biden verkündet.

Man müsse bereits sein für den Winter, so der Präsident.

Er wolle zudem das Land wieder vereinen.

US-Präsident Joe Biden stellte am Donnerstag bei einem Besuch der US-Gesundheitsforschungsbehörde NIH seine Corona-Strategie für den Winter vor. Er wiederholte dabei, die Omikron-Variante sei «Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Panik». Derweil wurde in den USA ein zweiter Omikron-Fall bestätigt.

«Experten sagen, dass die Covid-19-Fälle in den kommenden Wochen weiter ansteigen werden», sagte der Präsident am NIH-Sitz in Bethesda nahe der Hauptstadt Washington. «Wir müssen bereit sein.»

Als eine zentrale Massnahme zur Eindämmung der Pandemie werden ab kommender Woche die Testvorgaben für Einreisende verschärft. Reisende werden vor Abflug Richtung USA einen höchstens einen Tag alten negativen Coronatest vorlegen müssen, wie Biden sagte. Das gilt für US-Bürger und Ausländer gleichermassen und unabhängig vom Impfstatus. Bislang konnten geimpfte Reisende einen bis zu drei Tage alten Test vorlegen. Ungeimpfte Ausländer dürfen bis auf wenige Ausnahmen nicht einreisen.

Für Reisen innerhalb der USA wird Biden die bereits geltende Maskenpflicht in Flugzeugen, Zügen und Bussen verlängern. Der Präsident will auch die Bemühungen verstärken, dass Menschen sich gegen das Coronavirus impfen und sich eine Auffrischungsimpfung geben lassen. «Holen Sie sich jetzt Ihren Booster», appellierte der Präsident eindringlich.

Land soll vereint werden

Die Überzeugungsarbeit des Präsidenten stösst vielerorts aber auf taube Ohren: In den USA sind nur knapp 60 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Versuche Bidens, die Zahl der Impfungen durch eine Impfpflicht für Staatsbedienstete und eine Impf- oder Testpflicht in grossen Unternehmen nach oben zu treiben, stossen auf erbitterten Widerstand der oppositionellen Republikaner, die vor Gericht Erfolge gegen die Massnahmen erzielen konnten.

Sein neuer Plan sollte das Land «vereinen», sagte Biden am Donnerstag mit Blick auf die politischen Streitereien. «Ich weiss, dass Covid-19 sehr entzweiend ist. In diesem Land ist es ein politisches Thema geworden. Das ist sehr, sehr schade.»

Im Kampf gegen die Pandemie will Biden auch den Einsatz von Heimtests fördern. Krankenversicherungen sollen dazu verpflichtet werden, die Kosten für solche Tests vollständig zu übernehmen. Für die vielen Menschen ohne Krankenversicherung soll die Zahl der kostenlosen Tests erhöht werden.

Biden schliesst Lockdowns aus

In den USA wachsen wie auch weltweit die Befürchtungen angesichts der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante. Nachdem am Mittwoch im Bundesstaat Kalifornien ein erster Fall in den USA bestätigt wurde, kam nun ein zweiter Fall im Bundesstaat Minnesota hinzu, wie die Gesundheitsbehörden erklärten.

Anders als der Patient in Kalifornien war der zweite Patient offenbar nicht aus Südafrika zurückkehrt. Er hatte sich vor seiner Erkrankung auf einer Messe für japanische Zeichentrickfilme in New York aufgehalten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio erklärte am Donnerstag, die Bewohner der Millionenstadt müssten deswegen davon ausgehen, dass sich das Virus dort bereits ausbreite.

Bei seinem NIH-Besuch bekräftigte Biden erneut, dass er nicht von einer Rückkehr zu den Lockdowns ausgehe, die im vergangenen Jahr in vielen Bundesstaaten verhängt worden waren. «Ich denke nicht, dass das passieren wird», antwortete er auf eine Journalistenfrage.

Ohnehin liegt diese Entscheidungen bei den Gouverneuren. Im föderalen System der USA sind Bidens Befugnisse im Kampf gegen die Pandemie begrenzt. Auch deswegen sind die neuen Massnahmen des Präsidenten von ihrem Ausmass her begrenzt, unter anderem im Vergleich zu vielen europäischen Ländern.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

