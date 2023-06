Joe Biden stürzt auf Bühne: So reagiert Donald Trump

Der US-Präsident nimmt seinen Sturz bei einem Auftritt im Bundesstaat Colorado auf offener Bühne mit Humor. Bei seiner Ankunft am Weissen Haus scherzte er vor Reportern mit einem Wortspiel über den Vorfall. In Anspielung auf den Sandsack sagte er: «I got sandbagged.» Im Englischen bedeutet die Wendung so viel wie: «Ich wurde ausgetrickst.» Dabei lächelte Biden und setzte vor den Journalisten zu einem kurzen Hüpfer an.