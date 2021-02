Anruf aus dem Weissen Haus : Joe Biden telefoniert mit arbeitsloser Kalifornierin

US-Präsident Joe Biden will sich regelmässig direkt mit seinen Bürgerinnen und Bürgern über deren Probleme und Anliegen unterhalten. Am Samstag startete dazu eine neue Dialog-Kampagne.

Anruf aus dem Oval Office: US-Präsident Joe Biden hat zum Start einer neuen Dialog-Kampagne eine Frau aus Kalifornien angerufen, die wegen der Corona-Pandemie ihren Job verloren hat. Michele, eine Mutter aus dem nordkalifornischen Roseville, hatte Biden nach Angaben des Weissen Hauses zuvor einen Brief geschrieben und ihm von ihren Problemen und ihrer Suche nach einer neuen Stelle erzählt.

«Mein Vater hat immer gesagt, ein Job ist viel mehr als nur ein Gehaltsscheck», sagte Biden laut einem am Samstag verbreiteten Video in dem Telefonat zu Michele. «Es geht auch um Würde, um Respekt, um deinen Platz in der Gesellschaft». Michele sagte, sie sei «so froh», dass Biden sich nun um die Bekämpfung der Pandemie kümmere. Ihre Eltern hätten gerade ihren Impftermin bekommen.