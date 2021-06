Spitzentreffen in Genf - Joe Biden trifft sich vor Putin erst noch mit Parmelin und Cassis

Nächsten Mittwoch treffen sich Joe Biden (78) und Wladimir Putin (68) in Genf zum grossen Gipfel. Bevor sich die zwei Präsidenten jedoch treffen, steht ein Termin mit Schweizer Politikern an. Das EDA bestätigte gegenüber «Blick» , ein Zusammentreffen von Joe Biden und dem Bundespräsidenten Guy Parmelin (61) und Aussenminister Ignazio Cassis (60) am Dienstag.

Was schenkt man einem Präsidenten?

Das erste Treffen

Es wird das erste Mal sein, dass sich der russische und der US-amerikanische Präsident treffen seit Joe Bidens Amtsbeginn. Die Stimmung dürfte recht angespannt sein. Biden, als bekennender Russland-Kritiker, bezeichnete Putin in einem TV-Interview vor nicht all zu langer Zeit als «Killer». Putin wiederum verärgerte den Westen unteranderem mit seinem Truppenaufmarsch in der Ukraine und mit seiner Unterstützung des Diktators Alexander Lukaschenko (66) in Belarus.