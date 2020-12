«Time Magazine» : Joe Biden und Kamala Harris sind Personen des Jahres

Das «Time Magazine» würdigt auch 2020 Persönlichkeiten des Weltgeschehens. Zu den Personen des Jahres gekürt wurden der gewählte US-Präsident Joe Biden und die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris.

Bei der Präsidentenwahl am 3. November hatte der Demokrat Biden gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen. Trump weigert sich bislang, seine Niederlage anzuerkennen. Biden hatte im Wahlkampf unter anderem damit geworben, die tiefe Spaltung der USA überwinden zu wollen. Biden und Harris sollen am 20. Januar in Washington vereidigt werden. In kurzen Reaktionen in der Sendung bedankten sich Biden und Harris für die Ehrung.