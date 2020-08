Joe Biden versteckt geheime Nachricht auf seiner Webseite

Was ist ein Quelltext?

Als Quelltext, Quellcode oder auch Source Code bezeichnet wird der in Programmiersprache geschriebene Text eines Computerprogramms bezeichnet. Er wird meist manuell von Programmierern erstellt und in einer bestimmten Programmiersprache (zum Beispiel Java, Python oder C++) geschrieben. Mithilfe dieser Sprache kann das Geschriebene in Maschinensprache, also in eine Folge von Bits, die vom Computer verstanden werden kann, übersetzt werden. Damit kann der Computer schliesslich arbeiten und das Programm abspielen. Um den Quelltext einer Webseite anzeigen zu lassen, drückt man CTRL+U auf einem Windows-Computer und Command+Option+U auf einem Mac.