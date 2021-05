Zuger Firma : Joe Biden verzichtet auf Sanktionen gegen umstrittene Pipeline

Laut einem Medienbericht, soll Joe Biden nun doch auf Sanktionen gegen das umstrittene Projekt verzichten, obwohl die US-Regierung dem russischen Präsidenten Wladimir Putin damit drohte.

Nord Stream 2 AG und Geschäftsführer seien an sanktionierbaren Aktivitäten beteiligt

«Axios» hatte gemeldet, in einem bevorstehenden Bericht an den US-Kongress zu Sanktionen wegen des Nord-Stream-2-Baus wolle das US-Aussenministerium nur einige weitere russische Schiffe mit Strafmassnahmen belegen. Das Ministerium wolle darin zwar auch festhalten, dass die Nord Stream 2 AG und ihr Geschäftsführer an sanktionierbaren Aktivitäten beteiligt seien. Zur Begründung des Verzichts auf Strafmassnahmen wolle das Ministerium aber nationale Interessen anführen. Der Bericht an den Kongress ist alle 90 Tage fällig, die Frist läuft diese Woche aus.