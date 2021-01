«Amerikanischer Rettungsplan» : Joe Biden will 1,9 Billionen Dollar schweres Corona-Hilfspaket

Höhere Direktzahlungen an US-Bürger, Milliarden für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal sowie Hilfen für Städte und Bundesstaaten: Der künftige US-Präsident Joe Biden plant ein weiteres Konjunkturpaket.

Will einen «Amerikanischen Rettungsplan» umsetzen: der künftige US-Präsident Joe Biden.

Der künftige US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (knapp 1,6 Billionen Euro) auflegen. Unter anderem sollen im Dezember beschlossene Direktzahlungen von 600 Dollar an Millionen US-Bürger auf 2000 Dollar aufgestockt werden, wie Mitarbeiter des Biden-Teams am Donnerstag sagten. Geplant sind auch 160 Milliarden für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal sowie 350 Milliarden Dollar Hilfen für Städte und Bundesstaaten.