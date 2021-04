USA : Joe Biden will gegen «Geisterwaffen» vorgehen

Nach den jüngsten zwei Attentaten mit vielen Toten will US-Präsident am Donnerstag eine Reihe von Massnahmen zur Eindämmung der Schusswaffengewalt vorstellen.

US-Präsident Joe Biden will die Waffengesetze mit mehreren Verfügungen verschärfen. Im Zentrum des Massnahmenbündels steht das Vorgehen gegen «Geisterwaffen», wie das Weisse Haus am Mittwoch erläuterte: Dies sind von den Eigentümern selbst zusammengebaute Waffen ohne Seriennummern. Bei mit solchen Waffen verübten Verbrechen lassen sich die Täter oft schwer ermitteln.

Der Präsident sehe sich verpflichtet, «gegen alle Formen der Schusswaffengewalt vorzugehen», erklärte das Weisse Haus. Durch Schusswaffen würden «jeden einzelnen Tag in diesem Land» Leben genommen und dauerhafte Traumata in den Gemeinden verursacht.

Striktere Hintergrundchecks

Vor einigen Tagen hatte in der Stadt Orange in Kalifornien ein Mann in einem Bürogebäude vier Menschen erschossen, darunter ein neunjähriges Kind. Im März erschoss ein Mann in Colorado in einem Supermarkt zehn Menschen, zuvor hatte ein Täter bei Schusswaffenangriffen auf drei Massagestudios in Georgia acht Menschen getötet, unter ihnen sechs Frauen asiatischer Herkunft.