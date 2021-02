Hochumstrittenes Gefangenenlager : Joe Biden will Guantánamo schliessen

Der neue US-Präsident Joe Biden strebt die Schliessung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantánamo Bay bis zum Ende seiner Amtszeit an. «Das ist unser Ziel und unsere Absicht», sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jennifer Psaki, am Freitag. Präsident Barack Obama, dessen Vize Biden war, hatte die Pläne zur Schliessung des Gefangenenlagers für islamistische Terrorverdächtige auf Kuba in zwei Amtszeiten nicht umsetzen können.