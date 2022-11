Joe Biden rettet Truthähne «Chocolate» und «Chip» vor dem Tod

US-Tradition : Joe Biden witzelt, während er «Chocolate» und «Chip» begnadigt

Am Montag begnadigte Joe Biden vor dem Weissen Haus zwei Truthähne. Dass der Präsident vor Thanksgiving zwei Vögeln das Leben rettet, ist seit Jahrzehnten Tradition.

US-Präsident Joe Biden hat am Montag zwei Truthähne begnadigt.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts existiert diese Tradition in den Vereinigten Staaten.

Am Montag begnadigte US-Präsident Joe Biden traditionell zwei Truthähne namens «Chocolate» und «Chip».

Am 24. November wird in den Vereinigten Staaten traditionell Thanksgiving gefeiert und dazu gebratener Truthahn gegessen. Dabei ist es zur Tradition geworden, dass der amtierende Präsident wenige Tage vor der Zeremonie vor dem Weissen Haus persönlich zwei Truthähne begnadigt. Am Montag fand die sogenannte «National Thanksgiving Turkey Presentation» wieder statt.