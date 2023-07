Joe Biden bekennt sich erstmals zu unehelichem Kind vom Sohn

Joe und Jill Biden sind Familienmenschen – ihre Enkelkinder spielen eine grosse Rolle in ihrem Leben.

Joe Bidens Sohn sagte einst, dass er sich an die Zeit der Begegnung mit Navys Mutter keine Erinnerung habe.

US-Präsident Joe Biden hat sich erstmals öffentlich zu seinem siebten Enkelkind bekannt – einem vierjährigen Mädchen, das aus einer Affäre seines Sohnes Hunter mit einer Frau aus Arkansas im Jahr 2018 hervorging. Hunter und Lunden Roberts, die Mutter seiner Enkelin namens Navy, arbeiteten daran, eine Beziehung zu pflegen, die im besten Interesse ihrer Tochter sei und deren Privatsphäre künftig so gut wie möglich schütze, hiess es in einer Erklärung Bidens im «People»-Magazin. «Dies ist keine politische Sache, sondern eine Familienangelegenheit», ergänzte er. Seine Frau Jill und der wollten nur das Beste für all ihre Enkelkinder, Navy inbegriffen.